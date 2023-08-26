شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: الحشود الزاحفة للأقصى تغيظ الاحتلال والاعتداء على المصلين دليل على إفلاسه

عكرمة صبري: الحشود الزاحفة للأقصى تغيظ الاحتلال والاعتداء على المصلين دليل على إفلاسه
الشيخ عكرمة صبري
رام الله - دنيا الوطن
قال خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري إن الاحتلال الحاقد يفقد صوابه حين يرى جموع المصلين تزحف نحو الأقصى.

وأكد صبري على أن بطش الاحتلال بالمصلين العزل اليوم عند باب الأسباط هو دليل واضح على إفلاسه وضعفه وجبنه.

وأشار بالمرابطين والمصلين الذين يعمرون المسجد الأقصى، مشددا على أن "رواد الأقصى سيبقون على العهد لن يضرهم الاحتلال وعربدته".

واستنكر اعتداء شرطة الاحتلال على المصلين، مشيرًا إلى أنها لا تريد أمنا وأمانا لهذا المسجد، وتتحرش وتستفز المصلين وتمنع كبار السن من أداء العبادة.

وأصيب ثمانية فلسطينيين بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والرصاص المطاطي عند باب الأسباط داخل المسجد الأقصى المبارك قبيل صلاة الجمعة.  

 وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع إصابة كسر في القدم جراء قنبلة صوت، وجرى نقلها من المسجد الأقصى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب ثلاثة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدّي المقدسيين لاعتداءاتهم عند باب الأسباط.

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