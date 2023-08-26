شؤون فلسطينية

المطران عطا الله حنا: الوحدة وانهاء الانقسام مسألة هامة لمواجهة العربدة الاحتلالية

المطران عطا الله حنا: الوحدة وانهاء الانقسام مسألة هامة لمواجهة العربدة الاحتلالية
المطران عطا الله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم إن "الفلسطينيين بوحدتهم قادرون على مواجهة العربدة الاحتلالية والممارسات الاستفزازية والاستبدادية والتي تطال الفلسطينيين في كافة تفاصيل حياتهم".

وأضاف "نحن جميعا ندرك حجم المعاناة الفلسطينية والسياسات والممارسات الظالمة بحق شعبنا الفلسطيني ولم يعد مقبولا ان تستمر حالة الانقسامات والتصدعات الفلسطينية في الجسد الفلسطيني الواحد".

وتابع "الاحتلال يعمل ليلا ونهارا على تصفية قضيتنا وسرقة القدس من اهلها ، أما الفلسطينيون فهم منقسمون على انفسهم وهنالك بعضا منهم قد انحرفت بوصلتهم وهي ليست في الاتجاه الصحيح".

ووجه رسالة للجميع قائلاً "صوبوا بوصلتكم نحو القدس لان اي بوصلة لا تشير الى القدس هي لا تكون في الوضعية السليمة واعملوا يا ايها الفلسطينيون على ترتيب اوضاعكم الداخلية وانهاء الانقسامات لكي تكونوا اقوياء في مواجهة المؤامرات والتحديات والمشاريع الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية".

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