مركز حماية يدين القمع والاعتقالات العنيفة وغير المبررة بحق المصلين عند باب الأسباط

رام الله - دنيا الوطنتابع مركز حماية لحقوق الإنسان الاعتداءات الهمجية والعنصرية أمس الجمعة من قبل شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة على المصلين عند باب الأسباط أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة.وبحسب ما تم رصده وما وثقته وسائل الإعلام وكاميرات النشطاء، فقد شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس حملة اعتقالات واعتداءات عنيفة وغير مبررة بالهروات والأسلحة النارية بحق المصلين المدنيين، وقد طالت هذه الاعتداءات نساء وفتيان مدنيين لا يشكلون أي تهديد أو خطر.وأكد مركز حماية مجدداً على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على مدينة القدس باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال، مما يجرم هذه الانتهاكات العنيفة بحق المدنيين، إضافة إلى أن فرض قيود على الحق في ممارسة المعتقدات والشعائر الدينية فيه انتهاك فاضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والمجتمع الدولي للقيامة بدور فاعل يلزم السلطة القائمة بالاحتلال بمسؤولياتها بما يتوافق مع مبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.