خريشة يدعو للتوحد في مقاومة الاحتلال والرد على جرائم المستوطنين

رام الله - دنيا الوطندعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المقال في الضفة الغربية حسن خريشة، إلى التوحد على برنامج المقاومة، للرد على جرائم المستوطنين المتكررة في مناطق الضفة الغربية.وقال خريشة إنّ انتهاكات الاحتلال والمستوطنين تستدعي هبة شعبية في مناطق الضفة الغربية، مطالباً بتفعيل كافة أشكال المقاومة لصد هجمات المستوطنين.وذكر أنّ تغول الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا الفلسطيني، يمثل دافعاً مهماً لمواصلة المقاومة، وإحباط كافة مخططات الاحتلال التهجيرية.