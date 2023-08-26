شؤون فلسطينية

الحملة الوطنية لمساندة الوكالة رحب بدعوة قمة (بريكس) لدعم أونروا

الحملة الوطنية لمساندة الوكالة رحب بدعوة قمة (بريكس) لدعم أونروا
شعار أونروا
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الحملة الوطنية لمساندة وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين  (أونروا)، والتي تحمل إسم "أونروا في خطر" بما ورد في البيان الختامي لقمة مجموعة ( بريكس ) من قرار بدعم الوكالة.

وسبق أن قال البيان الختامي  للقمة إن رؤساء الدول أشادوا بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ودعوا إلى تقديم المزيد من المساعدات الدولية لتحسين الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني.

وقال رئيس المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية وجيه ابو ظريفة الذي ينظم حملة (اونروا في خطر ) بالشراكة مع دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين في المخيمات الفلسطينية" إن قرارات قمة مجموعة بريكس حول القضية الفلسطينة قرارت هامة خاصة الالتزام بدعم الوكالة والمطالبة من دول العالم بدعمها وحمايتها.

واكد ابو ظريفة أن كل القرارات الصادرة عن قمة (بريكس) بخصوص القضية الفلسطينية قرارات واضحة وقوية برفض الاحتلال والاستيطان ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال واقامة ألدولة المستقلة ذات السيادة وتطبيق قرارت الامم المتحدة والقانون الدولي.

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