تشييع جثمان الشهيد عز الدين كنعان في جنين

رام الله - دنيا الوطنشيع آلاف المواطنين في محافظة جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد عز الدين محمود كنعان، من بلدة جبع جنوبا، الذي استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي.وانطلقت مسيرة التشييع من مستشفى جنين الحكومي، وجابت شوارع جنين، وصولا إلى مسقط رأسه في جبع، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر، رافعين جثمان الشهيد على الأكتاف، حيث ألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، ومن ثم أديت صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.وكان الشهيد عز الدين (20 عاما) قد أصيب بجروح حرجة عقب استهدافه من قبل قناص في جيش الاحتلال برصاصة في رأسه، خلال توجهه للتبرع بالدم لصالح المصابين بالعدوان على جنين أوائل الشهر الماضي.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين فجر الثالث من تموز/ يوليو الماضي مدعومة بالطائرات الحربية، واستشهد في الاقتحام الذي وصف بالأعنف منذ عملية الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية عام 2002، حوالي 13 مواطنا، بينهم 5 أطفال، فيما أصيب 140 مواطنا بينهم 30 بحالة خطرة.