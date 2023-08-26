شؤون فلسطينية

حماس: رفعنا مستوى التحدي مع الاحتلال والتهديدات لن توقف مسار المقاومة

حماس: رفعنا مستوى التحدي مع الاحتلال والتهديدات لن توقف مسار المقاومة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إنها "رفعت مستوى التحدي مع العدو الصهيوني الذي يهدد ويتوعد"، مشيرة إلى أن "كل هذه التهديدات لن توقف مسار المقاومة". 

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "المقاومة أصبحت أكثر حضور وأكثر قوة على الفعل والإنجاز لإيقاع الخسائر في قوات الاحتلال".

 وتابع: بأن "الاحتلال فشل ويفشل على الدوام في أن يوقف المقاومة التي تضرب من جنين إلى الخليل وتوقع خسائر.

وقال قاسم، إن "كتائب القسام في قلب المعركة في الضفة الغربية كما كانت دائما هي في صدام ونضال مستمر ومتواصل"، مشدداً على أن "الفلسطيني في كل الساحات في معركة مفتوحة مع العدو الصهيوني حتى تحرير القدس".

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