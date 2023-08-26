العربية الفلسطينية تنعى الإعلامي اللبناني طلال سلمان
وأضافت الجبهة، لقد كان الأستاذ طلال سلمان، صوتاً حراً ومستقلاً، يترجم تطلعات الشعوب العربية نحو الحرية والعدالة، ومنبراً للنضال من أجل تحقيق حقوق الشعوب المقهورة، و كان له دور فعال في تسليط الضوء على الحالة الفلسطينية والتعبير عن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مدافعا عن اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم.
وتابعت الجبهة، إن خسارة الأستاذ طلال سلمان، هي خسارة كبيرة للبنان والامة العربية وللشعب الفلسطيني ، فقد فقدنا صوتا صادحا بالحق الفلسطيني مدافعا عن حقوق شعبنا وداعما لنضاله، متوجة بأحر التعازي لأسرته وأقاربه ولشعبنا اللبناني الشقيق، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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