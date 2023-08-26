غزة: وزارة الصحة تُصدر بياناً مع بدء العام الدراسي الجديد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت دائرة الصحة المدرسية بوزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، بياناً قالت فيه إنها أنهت تحضيراتها لبدء العام الدراسي 2023-2024.وأكدت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم تجهيز فرق الكشف الطبي لسبع مديريات في قطاع غزة وتشمل الفرق أطباء وممرضين ومثقف صحي واخصائي بصريات وأخصائي سمع بالإضافة لطبيب أسنان.كما تم تجهيز الفرق الطبية والفنية للكشف والتقصي للاطفال ضمن المستوى الأول والسابع والعاشر، وتعزيز فرق الكشف الطبي بـ "عدد 2" من أطباء الرعاية الأولية لكل فريق للمساعدة في تغطية اكثر شمولية.كما تم التنسيق والتعاون المشترك بين دائرة الصحة المدرسية بوزارة الصحة والإدارة العامة للصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم لتحديد الاحتياجات وعدد المدارس والطلبة ضمن الفئات المختلفةوأكدت وزارة الصحة اعتماد رسائل توعوية صحية ضمن برنامج التثقيف الصحي في المدارس وهي الرياضة والنشاط الجسماني والحد من السمنة والنظافة الشخصية والحد من الحوادث بالإضافة للتغذية السليمةوسيتم البدء بتطعيم طلاب الصف الاول الابتدائي وطلبة الصف التاسع ضد التيتانوس ومرض الدفتيريا بالإضافة لنقط ضد شلل الأطفالكمت سيتم فحص نظر وسمع لجميع الطلبة المستهدفين في مرحلة (اول ابتدائي) بالإضافة للكشف السني.