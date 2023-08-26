مباشر | للمرة الأولى في الأراضي الفلسطينية.. شركة "وورلدنت" تطبق استخدام تقنية "الفار" في ملاعب تشامبيونز بغزة

شؤون فلسطينية

الخارجية: تبريرات مكتب نتنياهو لتحريض وعنصرية بن غفير مضللة ومرفوضة

الخارجية: تبريرات مكتب نتنياهو لتحريض وعنصرية بن غفير مضللة ومرفوضة
نتنياهو وبن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن تبريرات مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتفسيراته لما جاء في تصريحات بن غفير "مرفوضة جملة وتفصيلاً".

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "التبريرات لا تعدو كونها تضليلا جديدا للرأي العام العالمي، وللمسؤولين الدوليين والأمميين بشأن التحريض والعنصرية والكراهية، التي وردت في تصريحات بن غفير، ومحاولة لامتصاص ردود الفعل الدولية وتحييدها، ومنع تحويلها إلى ضغوط وإجراءات دولية فاعلة لوقف عنصريته".

وأضاف أن البيان الصحفي الذي صدر عن مكتب نتنياهو، فشل في طرح موقف سياسي منصف للفلسطينيين أصحاب الأرض، وفشل أيضا في الجوهر إنقاذ بن غفير من تهمة التحريض والعنصرية، خاصة وأن البيان لم يعرف من هم "الإرهابيين" الذين ينوي نتنياهو استثناءهم من حرية التنقل والحركة، هل هم عناصر "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" أم المواطنون الفلسطينيون المدنيون العزل.

وأكد أن "المطلوب من نتنياهو هو وضع حد لجميع أشكال التحريض والفاشية والكراهية والعنصرية الإسرائيلي".

أخبار ذات صلة

طالع: البيان الختامي لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح

طالع: البيان الختامي لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح

غزة: وزارة الصحة تُصدر بياناً مع بدء العام الدراسي الجديد

غزة: وزارة الصحة تُصدر بياناً مع بدء العام الدراسي الجديد

الخارجية: تبريرات مكتب نتنياهو لتحريض وعنصرية بن غفير مضللة ومرفوضة

الخارجية: تبريرات مكتب نتنياهو لتحريض وعنصرية بن غفير مضللة ومرفوضة

العالول يتحدث عن أهمية عقد مؤتمر حركة فتح الثامن

العالول يتحدث عن أهمية عقد مؤتمر حركة فتح الثامن

كيف علق مجدلاني على تحديد موعد مؤتمر فتح الثامن؟

كيف علق مجدلاني على تحديد موعد مؤتمر فتح الثامن؟

وفاة مواطن جراء حادث سير في نابلس

وفاة مواطن جراء حادث سير في نابلس

الديمقراطية: تصريحات بن غفير ودفاع نتنياهو عنها أبعد بكثير من كونها مجرد تحريض

الديمقراطية: تصريحات بن غفير ودفاع نتنياهو عنها أبعد بكثير من كونها مجرد تحريض

قطاع غزة: حالة وفاة و42 إصابة مختلفة في 89 حادث سير الأسبوع الماضي

قطاع غزة: حالة وفاة و42 إصابة مختلفة في 89 حادث سير الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تصريحات بن غفير ودفاع نتنياهو عنها أبعد بكثير من كونها مجرد تحريض

الديمقراطية: تصريحات بن غفير ودفاع نتنياهو عنها أبعد بكثير من كونها مجرد تحريض

مؤسسات مجتمع مدني تُعلق بشأن مسودة قرار بقانون حول تنظيم النشر والصحافة والإعلام

مؤسسات مجتمع مدني تُعلق بشأن مسودة قرار بقانون حول تنظيم النشر والصحافة والإعلام

تقرير: &quot;خطة خمسية&quot; إسرائيلية في خدمة التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان بالقدس الشرقية

تقرير: "خطة خمسية" إسرائيلية في خدمة التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان بالقدس الشرقية

شاهد: انتشار شرطة المرور في أول أيام العام الدراسي بالقطاع

شاهد: انتشار شرطة المرور في أول أيام العام الدراسي بالقطاع

صور.. انطلاق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة

صور.. انطلاق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين غرب جنين

العملات: استقرار سعر صرف الدولار على ارتفاع

العملات: استقرار سعر صرف الدولار على ارتفاع

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء

منوعات

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

مجدداً.. نادين نجيم تظهر برفقة خطيبها في صورة عفوية

مجدداً.. نادين نجيم تظهر برفقة خطيبها في صورة عفوية

ياسمين صبري تكشف لجمهورها هوايتها المفضلة المخفية

ياسمين صبري تكشف لجمهورها هوايتها المفضلة المخفية

فاشينيستا كويتية شهيرة تتسبب بمقتل مواطِنيْن تحت تأثير الكحول

فاشينيستا كويتية شهيرة تتسبب بمقتل مواطِنيْن تحت تأثير الكحول

شاهد: أحدث ظهور لـ حسام حبيب برفقة شيرين عبد الوهاب في حفلها الاخير

شاهد: أحدث ظهور لـ حسام حبيب برفقة شيرين عبد الوهاب في حفلها الاخير

أول تعليق من والد أسما شريف منير على حلاقة شعرها بالكامل

أول تعليق من والد أسما شريف منير على حلاقة شعرها بالكامل

عربي

البرهان يبدأ جولات خارج الخرطوم

البرهان يبدأ جولات خارج الخرطوم

السيسي يعين نائباً عاماً جديداً

السيسي يعين نائباً عاماً جديداً

صحيفة: السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية

صحيفة: السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية