العالول يتحدث عن أهمية عقد مؤتمر حركة فتح الثامن

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن قرار المجلس الثوري لحركة فتح بالإجماع، عقد المؤتمر العام الثامن للحركة، هو "استحقاق وطني ومهم".وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن هناك لجنة تحضيرية ولجانا منبثقة عنها، ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة، من أجل التحضير لعقد المؤتمر.وأوضح أن عقد المؤتمر تعثر مرات عدة، بسبب تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي، لكن الرئيس محمود عباس أكد خلال دورة المجلس الثوري العادية ضرورة عقده.وأشار إلى أن عقد المؤتمر له علاقة بإعداد الوضع الداخلي الفلسطيني، لمواجهة المخاطر والجرائم التي يتعرض لها شعبنا، بسبب سياسات حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة، والتي لا تعترف بالاتفاقيات والقوانين والقرارات، مؤكدا أن ترتيب الأوضاع الداخلية والتنظيمية هو خيارنا الوحيد في سبيل مواجهة هذه الحكومة.وأعلن العالول أن حركة فتح ذاهبة نحو مؤتمر واسع للشبيبة الفتحاوية، من أجل أن تكون في جاهزية أكثر للمشاركة في التصدي للاحتلال ومخططاته.