كيف علق مجدلاني على تحديد موعد مؤتمر فتح الثامن؟

وقرر المجلس الثوري لحركة فتح بالاجماع، الموافقة على المقترح المقدم من الرئيس محمود عباس، بعقد المؤتمر العام الثامن للحركة في الـ 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.





جاء ذلك أثناء ختام انعقاد الدورة الـ11 للمجلس الثوري للحركة دورة "الشهيدين اللواء إبراهيم المصري، واللواء قدري أبو بكر، وجميع شهداء شعبنا، والنصر للأسرى البواسل".



