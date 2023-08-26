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شؤون فلسطينية

كيف علق مجدلاني على تحديد موعد مؤتمر فتح الثامن؟

كيف علق مجدلاني على تحديد موعد مؤتمر فتح الثامن؟
مجدلاني يعلق على تحديد موعد مؤتمر حركة فتح الثامن
رام الله - دنيا الوطن
أكّد الأمين العام لجبهة النّضال الشّعبيّ، أحمد مجدلاني، أهمّيّة تفاعل الكلّ الوطنيّ مع مؤتمر حركة فتح الثّامن، الذي سيعقد في الـ 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل من العام الجاري.

وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أهمّيّة المؤتمر ضمن استمرار النّهج الدّيمقراطيّ واستنهاض الحركة ببعدها الجماهيريّ الكبير.

كما شدد على أهمّيّة المؤتمر لتفعيل وتطوير منظّمة التّحرير، ومؤسّساتها.

وقرر المجلس الثوري لحركة فتح بالاجماع، الموافقة على المقترح المقدم من الرئيس محمود عباس، بعقد المؤتمر العام الثامن للحركة في الـ 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

جاء ذلك أثناء ختام انعقاد الدورة الـ11 للمجلس الثوري للحركة دورة "الشهيدين اللواء إبراهيم المصري، واللواء قدري أبو بكر، وجميع شهداء شعبنا، والنصر للأسرى البواسل".

وقد عقد المجلس، جلستين صباحية ومسائية، واستمع إلى تقارير من مفوضيات الحركة حول الخطط التي نفذت والموضوعة لتطوير عملها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات السياسية والوطنية، والأوضاع الداخلية الخاصة بالحركة وكوادرها.

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