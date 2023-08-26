شؤون فلسطينية

قطاع غزة: حالة وفاة و42 إصابة مختلفة في 89 حادث سير الأسبوع الماضي

قطاع غزة: حالة وفاة و42 إصابة مختلفة في 89 حادث سير الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل قطاع غزة حالة وفاة، و42 إصابة بجروح مختلفة، في 89 حادث سير خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي من الفترة من 18 حتى 25 آب/أغسطس 2023.

وأوضحت إدارة المرور أن 89 حادث سير وقع خلال الأسبوع الماضي نتج عنها وفاة و42 إصابة مختلفة.

وأفادت أن الإصابات جاءت على النحو الآتي: "19 إصابة متوسطة، و23 إصابة أخرى طفيفة"، وأشارت إدارة المرور إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 136 مركبة، جراء تلك الحوادث، بينها 10 دراجات نارية.

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