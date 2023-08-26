مدغشقر: مصرع 12 شخصاً في حادثة تدافع قرب ملعب لكرة القدم



وكان الملعب، الذي تم بناؤه لاستيعاب حوالي 41 ألف شخص، موقعا لأحداث تدافع مميتة من قبل، حيث توفي شخص واحد وأصيب ما لا يقل عن 37 آخرين في حادث تدافع قبل مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مدغشقر والسنغال في عام 2018.



وفي عام 2019، توفي ما لا يقل عن 15 شخصا في تدافع في حفل موسيقي في الملعب.



ومن الجدير ذكره، أن ألعاب جزر المحيط الهندي هي حدث متعدد الرياضات، يضم دولا من المنطقة، ويتنافس أيضا في الألعاب رياضيون من جزر القمر، وجزر المالديف، وموريشيوس ومايوت، وريونيون، وسيشيل.



رام الله - دنيا الوطنلقي 12 شخصاً على الأقل، مصرعهم، وأصيب نحو 80 آخرين بجروح، 11 منهم في حالة خطيرة، أمس الجمعة، في تدافع عند ملعب في أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر.ووقع الحدث خلال افتتاح ألعاب جزر المحيط الهندي، يوم أمس الجمعة، وفق ما أعلن رئيس وزراء مدغشقر كريستيان نتساي.