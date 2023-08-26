شاهد: أونروا تفتتح العام الدراسي الجديد في القطاع

افتتحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، اليوم الأحد، العام الدراسي 2023-2024، من مدرسة الرمال الإعدادية المشتركة "ج".





وقال فريد أبو عاذرة، رئيس برنامج التعليم، بغزة، إن العام الدراسي بدأ اليوم بكل سهولة ويسر، وقامت إدارات المدارس الهيات التدريسية باستقبال الطلاب في كافة أنحاء القطاع في 288 مدرسة وتم استقبال 299 ألف طالب وطالبة.





وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن إدارة المدرسة تقوم الآن والهيئات التدريسية باستقبال الطلاب واستقبال أولياء أمورهم لتسهيل عملية دمجهم في مدارسهم خاصة طلاب الصف الأول الذين يتوجهون إلى مدارسهم في أول يوم في حياتهم الدراسية.





ولفت إلي أن تم الانتهاء من كامل الاستعدادات وكانت كبيرة من وكالة الغوث في المجالات المتعلقة بالقوة البشرية، في التوظيف والتنقلات وإجراء الامتحانات ومقابلات المعلمين الجدد، كل هذا تم في الأشهر الماضية.





وتابع: تم الانتهاء أيضا من الاستعدادات على المستوي الإداري بتجهيز مستلزماتها الإدارية والكتب المدرسية والقرطاسية التي يتم توزيعها على كافة الطلاب.





وأشار إلي أن الأهم من ذلك هو الاستعدادات على المستوي الفني من تدريب الهيئة التدريسية لرفع كفاءتهم في أكثر من مجال، وأيضا إعداد الخطط في كافة مدارسنا لكافة الجهات الفنية الداعمة للمدارس.





وختم رئيس برنامج التعليم، بغزة، أن وكالة الغوث مستمرة في خطتها للعام الثاني لمحاولة جسر الفجوة في التعليم والفاقد التعليمي الذي نتج عن وباء (كورونا) قبل عامين.

رام الله - دنيا الوطن