فيديو.. كندا تشهد أسوأ موسم لحرائم الغابات على الإطلاق





واضطر أكثر من 50 ألف شخص بمن في ذلك جميع سكان يلونايف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية للفرار من منازلهم، وذلك في أسوأ موسم لحرائم الغابات تشهدها كندا على الإطلاق.



وقالت الحكومة في إشعار لاحق إن خدمة البريد للعديد من المناطق في الأقاليم الشمالية الغربية تأثرت أيضا بالحرائق.



















رام الله - دنيا الوطنأخلت السلطات الكندية يوم الجمعة، مدينة بأكملها يقطنها نحو 4000 شخص، بسبب حرائق الغابات، في أسوأ موسم لحرائم الغابات تشهدها البلاد على الإطلاق.وأرغمت الحرائق في الأقاليم الشمالية الغربية، السلطات في البلاد، إخلاء مدينة هاي ريفر بأكملها، وهي منطقة تقع على بحيرة جريت سليف.وأمرت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية الجميع في المدينة بمن في ذلك العمال الأساسيين بالذهاب إلى مطار المدينة وانتظار المزيد من التعليمات، وفق ما نقل موقع (العربية).وقالت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية في إشعار نشر الساعة 3:23 مساء بالتوقيت المحلي "أي شخص سيظل في هاي ريفر يتحمل المسؤولية عن نفسه.. لن تكون هناك خدمات طوارئ أو استجابة متاحة".