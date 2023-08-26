الولايات المتحدة تعلن شراء ثلاث بطاريات من القبة الحديدية من إسرائيل
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنها ستشتري من إسرائيل ثلاث بطاريات من منظومة القبة الحديدية، لصالح قوات مشاة البحرية (المارينز).
ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة أيضاً إلى عدة مئات الملايين من الدولارات، وفق موقع (والا) الإسرائيلي.
وبحسب إعلان الإدارة الأميركية، فإن الصفقة ستشمل شراء نحو 2000 صاروخ "تامير" إلى جانب أنظمة التحكم والقيادة.
وسيتم تنفيذ جزء كبير من الإنتاج في الولايات المتحدة، وليس في منشآت "رافائيل" في إسرائيل.
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