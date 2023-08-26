الولايات المتحدة تعلن شراء ثلاث بطاريات من القبة الحديدية من إسرائيل





وبحسب إعلان الإدارة الأميركية، فإن الصفقة ستشمل شراء نحو 2000 صاروخ "تامير" إلى جانب أنظمة التحكم والقيادة.





وسيتم تنفيذ جزء كبير من الإنتاج في الولايات المتحدة، وليس في منشآت "رافائيل" في إسرائيل.





ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة أيضاً إلى عدة مئات الملايين من الدولارات، وفق موقع (والا) الإسرائيلي.