أوكرانيا تشن هجوماً كبيراً على قاعدة للجيش الروسي في القرم





وقال سكان بيريفالنوي في منشوراتهم على تطبيق (تيليغرام) إنهم سمعوا انفجارات من القاعدة العسكرية وأشاروا إلى سقوط قتلى، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



من جهتها، أفادت روسيا، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة وعددها 42 قبل أن تضرب أهدافها في شبه جزيرة القرم.



وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 وتقول إنها أرض روسية.



رام الله - دنيا الوطنشنت أوكرانيا الجمعة، هجوماً كبيراً بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.وأصاب الهجوم لواء الدفاع الساحلي الروسي 126 المتمركز في بيريفالنوي، وهي بلدة تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وفق مسؤولين في جهاز المخابرات الأوكرانية.ونقل موقع (ليغا.نت) الأوكراني عن أندري يوسوف المتحدث باسم الجهاز قوله: "نؤكد وقوع ضربة"، فيما أفاد سكان بسقوط ضحايا ووقوع انفجارات.