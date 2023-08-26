دولي

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للدفع بقانون "التفتيش" ضد عصابات الإجرام

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للدفع بقانون "التفتيش" ضد عصابات الإجرام
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
منح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للدفع بقانون "التفتيش"، الذي سيمنح الشرطة صلاحيات لتفتيش هواتف وحواسيب وكافة أجهزة أي من المشتبه بهم في جرائم خطيرة.

وحسب قناة (كان 11)، فقد وافق نتنياهو على هذه الخطوة خلال اجتماع اللجنة الفرعية للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي بأراضي عام 48.

كما أكدت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا ذلك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع الوشيك، سيجتمع وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، مع ممثلي الشرطة ومكتب المدعي العام لبحث سبل تعجيل تشريع القانون.

ويرغب نتنياهو، في الإسراع بتشريع القانون على أن يطرح على (كنيست) باسم الحكومة، ويتم النظر في إمكانية عقد جلسة خاصة خلال عطلة (كنيست). 

يشار إلى أن هذا جزء من قانون طرحته في الماضي وزيرة العدل تسيبي ليفني، إبان توليها منصب وزيرة العدل.

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