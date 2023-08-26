شؤون فلسطينية

شاهد: انتشار شرطة المرور في أول أيام العام الدراسي بالقطاع

شاهد: انتشار شرطة المرور في أول أيام العام الدراسي بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انتشر صباح اليوم السبت عناصر شرطة المرور والنجدة مع بدء العام الدراسي الجديد، في المفترقات والشوارع الرئيسية المحيطة بالمدارس بقطاع غزة؛ وذلك لضبط الحالة المرورية، وتنظيم حركة السير في الشوارع والطرق المؤدية للمدارس.

وقالت إدارة المرور والنجدة، في تصريح لها، إن الهدف من الانتشار تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات، وخاصة في أوقات الذروة في الفترة الصباحية وخلال التبديل بين الفترتين وقت الظهيرة.

وأوضحت أن تلك الترتيبات تساهم في تهيئة الأجواء الملائمة والحفاظ على النظام العام وتعزيز السلامة المرورية، من خلال تأمين دخول وخروج الطلبة من المدارس في الأماكن والشوارع الرئيسية حفاظًا على سلامتهم.

وأهابت بسائقي المركبات والباصات وأهالي الطلبة بضرورة الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة، وتوقيف المركبات بالشكل الصحيح والحذر عند تنزيل الأطفال واتباع قواعد السلامة الخاصة بذلك.

وكانت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، قالت: إن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، نظراً لتوجه الطلاب إلى مدارسهم في أول أيام العام الدراسي الجديد. 

ونوهت "المرور" عن وجود السوق الأسبوعي في محافظة رفح، مهيبة بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفادياً لوقوع حوادث سير. 




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