شؤون فلسطينية

صور.. انطلاق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة

صور.. انطلاق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة
جانب من انطلاق العام الدراسي الجديد بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
انطلق صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2023-2024 في قطاع غزة، حيث يتوجه أكثر من 625 ألف طالب وطالبة،  بمقاعد الدراسة.

وفي تصريح لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، فقد هنأ سلامة معروف الطلبة وذويهم ببدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، صباح اليوم ، سائلين المولى عز وجل أن يكون عام استقرار وانتظام للعملية التعليمية، ملؤه الجد والاجتهاد، وختامه التميز والنجاح لطلبتنا الأعزاء.

وقال: نشيد بجهود جميع المؤسسات الحكومية التي هيأت ووفرت كل الظروف والامكانات استعدادا ووصولا لافتتاح العام الجديد، وفي مقدمتهم أسرة وزارة التربية والتعليم، التي بذلت وتبذل جهودا مضنية للحفاظ على المسيرة التعليمية، وفي هذا المقام نحيي كوادرنا التعليمية التي بقع على عاتقها أمانة تعليم أبناء شعبنا، ومسئولية تعزيز قيمهم النبيلة وأخلاقهم الحميدة، خاصة في ظل المهددات الحديثة المحدقة بهم.

وأضاف معروف: أن وزارة التربية والتعليم، أعدت خطة متعددة المهام في كافة المديريات لاستقبال الطلبة، عبر أنشطة ترفيهية ومسابقات تنشيطية وفعاليات لا منهجية.

وتابع: يبلغ العدد الإجمالي للمدارس 803 مدارس، منها 448 مدرسة حكومية، 288 مدرسة وكالة، 67 مدرسة خاصة، فيما يشرف على المسيرة التعليمية أكثر من 22 ألف معلم، منهم 12 ألف معلم حكومة، 9300 معلم وكالة، 1300 معلم بالمدارس الخاصة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: تم توفير خدمات نظافة عبر شركات خاصة بطاقم بلغ 454 عامل نظافة، عكفوا خلال الأيام الماضية على إتمام عملية تنظيف وترتيب وتهيئة المدارس للعام الجديد واستقبال الطلبة.

وتابع: "يشهد هذا العام إفتتاح ثلاثة مباني مدرسية جديدة، وإضافة ست مدارس لمباني قائمة، ضمن المساعي الحكومية المتواصلة لمواكبة الزيادة السكانية والحد من الكثافة العددية في الصفوف.

وأكد أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل اليوم وفق خطة انتشار مسبق لضمان انسيابية الحالة المرورية، وعدم حدوث أي ازدحامات آو اختناقات مرورية خاصة أمام المدارس. 



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