قوات الاحتلال تعتقل شقيقين غرب جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شقيقين، غرب جنين، شمال الضفة الغربية.وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عبد الله وعبد العزيز يحيي مساد، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة كفر دان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات، مشيرة إلى أن تلك القوات اقتحمت بلدة يعبد، وشنت حملة تمشيط وتفتيش في عدد من المنازل.وكان مواطنون أصيبوا بالاختناق مساء الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.وقال الناشط الشبابي مصطفى البدن، إن المواجهات تركزت في محيط البلدية على المدخل الغربي لتقوع، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة مواطنين بالاختناق.