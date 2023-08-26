شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء
طقس فلسطين يشهد أجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون طقس فلسطين غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد يكون طقس فلسطين صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل والرياح  غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، يكون طقس فلسطين صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها العام بقليل والرياح  غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر: 1 - التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة. 2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 30-20 30-19 29-19 بيت لحم 30-20 30-19 29-19
رام الله والبيرة 29-19 29-18 28-18 طولكرم 31-24 31-23 30-23
نابلس 31-20 31-19 30-19 قلقيلية 31-24 31-23 30-23
جنين 34-22 34-21 33-21 سلفيت 30-20 30-19 29-19
طوباس 35-23 35-22 34-22 روابي 31-20 31-19 30-19
الخليل 29-19 29-18 28-18 غزه 30-25 30-24 29-24
أريحا 40-26 40-25 39-25 خانيونس 30-25 30-24 29-24
الأغوار الشمالية 38-24 38-23 37-23 رفح 31-24 31-23 30-23

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