شؤون فلسطينية

نزال لـ"دنيا الوطن": المجلس الثوري لم يناقش أي مسائل تتعلق بالحكومة وضعاً أو تركيبة

نزال لـ"دنيا الوطن": المجلس الثوري لم يناقش أي مسائل تتعلق بالحكومة وضعاً أو تركيبة
عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال نزال
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال نزال، مساء اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن قرب إجراء تعديل وزاري على الحكومة الفلسطينية، برئاسة د. محمد اشتية.

وقال نزال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن المجلس لم يناقش في جلسته الأخيرة أي مسائل تتعلق بالحكومة وضعاً أو تركيبة.

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت مساء اليوم الجمعة، بأن المجلس الثوري لحركة فتح، ناقش إمكانية إجراء تعديل وزاري على الحكومة، فيما بدأت مواقع التواصل الاجتماعي طرح أسماء الوزراء الجدد.

وقرر المجلس الثوري لحركة فتح بالاجماع، الموافقة على المقترح المقدم من الرئيس محمود عباس، بعقد المؤتمر العام الثامن للحركة في الـ 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

جاء ذلك أثناء ختام انعقاد الدورة الـ11 للمجلس الثوري للحركة دورة "الشهيدين اللواء إبراهيم المصري، واللواء قدري أبو بكر، وجميع شهداء شعبنا، والنصر للأسرى البواسل".

وقد عقد المجلس، جلستين صباحية ومسائية، واستمع إلى تقارير من مفوضيات الحركة حول الخطط التي نفذت والموضوعة لتطوير عملها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات السياسية والوطنية، والأوضاع الداخلية الخاصة بالحركة وكوادرها.

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