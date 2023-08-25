نزال لـ"دنيا الوطن": المجلس الثوري لم يناقش أي مسائل تتعلق بالحكومة وضعاً أو تركيبة



جاء ذلك أثناء ختام انعقاد الدورة الـ11 للمجلس الثوري للحركة دورة "الشهيدين اللواء إبراهيم المصري، واللواء قدري أبو بكر، وجميع شهداء شعبنا، والنصر للأسرى البواسل".



وقد عقد المجلس، جلستين صباحية ومسائية، واستمع إلى تقارير من مفوضيات الحركة حول الخطط التي نفذت والموضوعة لتطوير عملها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات السياسية والوطنية، والأوضاع الداخلية الخاصة بالحركة وكوادرها.



وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت مساء اليوم الجمعة، بأن المجلس الثوري لحركة فتح، ناقش إمكانية إجراء تعديل وزاري على الحكومة، فيما بدأت مواقع التواصل الاجتماعي طرح أسماء الوزراء الجدد.وقرر المجلس الثوري لحركة فتح بالاجماع، الموافقة على المقترح المقدم من الرئيس محمود عباس، بعقد المؤتمر العام الثامن للحركة في الـ 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.