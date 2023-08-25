"ثوري فتح" يحدد موعداً لعقد المؤتمر الثامن للحركة

رام الله - دنيا الوطنقرر المجلس الثوري لحركة "فتح" بالاجماع، الموافقة على المقترح المقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعقد المؤتمر العام الثامن للحركة في 17/12/2023.جاء ذلك أثناء ختام انعقاد الدورة الـ11 للمجلس الثوري للحركة دورة "الشهيدين اللواء إبراهيم المصري، واللواء قدري أبو بكر، وجميع شهداء شعبنا، والنصر لأسرانا البواسل".وقد عقد المجلس، جلستين صباحية ومسائية، واستمع إلى تقارير من مفوضيات الحركة حول الخطط التي نفذت والموضوعة لتطوير عملها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات السياسية والوطنية، والأوضاع الداخلية الخاصة بالحركة وكوادرها.