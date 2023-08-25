شؤون فلسطينية

الخارجية ترحب بالإدانات الدولية لتصريحات بن غفير العنصرية وتدعو لاعتقاله

الخارجية ترحب بالإدانات الدولية لتصريحات بن غفير العنصرية وتدعو لاعتقاله
وزارة الخارجية والمغتربين
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالمواقف الدولية التي شجبت وأدانت ونددت بالتصريحات التحريضية العنصرية التي أطلقها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أنها غير كافية، خاصة وأن تلك التصريحات تعبر عن حقد وكراهية مطلقة تجاه الفلسطينيين العرب.

وطالبت بضغط أميركي ودولي حقيقي على نتنياهو لإقالة بن غفير واعتقاله عقابا له، خاصة وأن إرهاب المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق ضد المواطنين الفلسطينيين، لشعورهم بالحماية والدعم والإسناد من أمثال بن غفير وسموتريتش.

وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها نتنياهو، المسؤولية المباشرة والكاملة عن تكرار هذه المواقف والتصريحات.

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