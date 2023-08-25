طالع: التعليم بغزة تنشر توقيت الحصص المدرسية مع قرب بدء العام الدراسي

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم، جدول الحصص المدرسية للطلبة لعام 2023 - 2024 والذي سيبدأ صباح غدٍ السبت.وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، إن أكثر من 625 ألف طالب وطالبة، يلتحقون غداً السبت بمقاعد الدراسة بقطاع غزة.وأضاف في تصريح صحفي، أن نحو 305 ألف طالب في المدارس الحكومية، فيما وقرابة 300 ألف طالب، بمدارس الوكالة، و21 ألف آخرين بالمدارس الخاصة.وفيما يلي جدول الحصص المدرسية كما أوضحته وزارة التربية والتعليم: