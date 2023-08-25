دولي

كبار المسؤولين الأميركيين يكشفون آخر تطورات ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية

كبار المسؤولين الأميركيين يكشفون آخر تطورات ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية
كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية يكشفون آخر تطورات ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم الجمعة، القول عن أربعة من كبار المسؤولين الأميركيين إن "إدارة بايدن أوضحت للحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أنه سيتعين عليها القيام بدورها وتقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين في الضفة الغربية".

ووفق الموقع فإن ذلك يأتي "في إطار أي اتفاق تطبيع مستقبلي مع السعودية سيتم توقيعه برعاية الولايات المتحدة".

وأوضح أن "اتفاق التطبيع مع السعودية سكيون إنجازاً تاريخياً لنتنياهو، لكنه من ناحية أخرى، متردد في تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين في الضفة الغربية".

في حين، قال اثنان من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بأن هناك فرصة كبيرة جدًا لدعوة نتنياهو للقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض في الأسبوع الثالث من شهر أيلول/ سبتمبر.

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