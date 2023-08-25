قطاع غزة: أكثر من 625 ألف طالب وطالبة يلتحقون السبت بمقاعد الدراسة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الجمعة، إن أكثر من 625 ألف طالب وطالبة، يلتحقون غداً السبت بمقاعد الدراسة بقطاع غزة.





وأضاف في تصريح صحفي، أن نحو 305 ألف طالب في المدارس الحكومية، فيما وقرابة 300 ألف طالب، بمدارس الوكالة، و21 ألف آخرين بالمدارس الخاصة.





وهنأ معروف الطلبة وذويهم ببدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، صباح الغد، سائلين المولى عز وجل أن يكون عام استقرار وانتظام للعملية التعليمية، ملؤه الجد والاجتهاد، وختامه التميز والنجاح لطلبتنا الأعزاء.

وقال في التصريح: نشيد بجهود جميع المؤسسات الحكومية التي هيأت ووفرت كل الظروف والامكانات استعدادا ووصولا لافتتاح العام الجديد، وفي مقدمتهم أسرة وزارة التربية والتعليم، التي بذلت وتبذل جهودا مضنية للحفاظ على المسيرة التعليمية، وفي هذا المقام نحيي كوادرنا التعليمية التي بقع على عاتقها أمانة تعليم أبناء شعبنا، ومسئولية تعزيز قيمهم النبيلة وأخلاقهم الحميدة، خاصة في ظل المهددات الحديثة المحدقة بهم.

وقال معروف إن وزارة التربية والتعليم، أعدت خطة متعددة المهام في كافة المديريات لاستقبال الطلبة، عبر أنشطة ترفيهية ومسابقات تنشيطية وفعاليات لا منهجية.

وتابع: يبلغ العدد الإجمالي للمدارس 803 مدارس، منها 448 مدرسة حكومية، 288 مدرسة وكالة، 67 مدرسة خاصة، فيما يشرف على المسيرة التعليمية أكثر من 22 ألف معلم، منهم 12 ألف معلم حكومة، 9300 معلم وكالة، 1300 معلم بالمدارس الخاصة.

وقال معروف: تم توفير خدمات نظافة عبر شركات خاصة بطاقم بلغ 454 عامل نظافة، عكفوا خلال الأيام الماضية على إتمام عملية تنظيف وترتيب وتهيئة المدارس للعام الجديد واستقبال الطلبة.

وتابع: "يشهد هذا العام إفتتاح ثلاثة مباني مدرسية جديدة، وإضافة ست مدارس لمباني قائمة، ضمن المساعي الحكومية المتواصلة لمواكبة الزيادة السكانية والحد من الكثافة العددية في الصفوف.

وأكد أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل غداً وفق خطة انتشار مسبق لضمان انسيابية الحالة المرورية، وعدم حدوث أي ازدحامات آو اختناقات مرورية خاصة أمام المدارس.

رام الله - دنيا الوطن