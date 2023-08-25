فيديو.. الملخص اليومي لتداولات بورصة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقالت بورصة فلسطين أنه تم تداول (1,945,818) سهم بقيمة إجمالية بلغت (3,983,267.94) دولار، نفذت من خلال (139) عقد، وبلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة (644.41) مرتفعاً (0.23) نقطة (0.04%) عن إغلاق الجلسة السابقة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (19) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (6) شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(6) شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، أما الشركات المتبقية وعددها (7) شركات فلم يتم أي تغيير على أسعار أسهمهاوكانت الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها، ABRAJ بنسبة (4.46)%، OOREDOO بنسبة (1.14)%، ISBK بنسبة (0.5)%، BOP بنسبة (0.48)%، PEC بنسبة (0.33)%.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي: PADICO بنسبة (-0.73)%، JCC بنسبة (-0.7)%، QUDS بنسبة (-0.65)%، ARKAAN بنسبة (-0.58)%، AIB بنسبة (-0.57)%.