الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية توقع اتفاقية بدء تقديم خدماتها في بورصة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنوقع المدير العام لبورصة فلسطين نهاد كمال والمدير العام لشركة "الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية" سامي شريم اتفاقية "العضوية" وذلك اليوم في مقر بورصة فلسطين.وتنص الاتفاقية على منح بورصة فلسطين صلاحيات ممارسة أنشطة الوساطة المالية المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال لشركة "الاعتماد- CFI"، بناءاً على قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 16/08/2023، بالموافقة على منحها ترخيص مزاولة نشاط الوساطة لحساب الغير، استناداً لأحكام المادة (7) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004، وذلك بعد استكمال الشركة لكافة المتطلبات الفنية والإدارية واستيفاء شروط الانضمام لعضوية بورصة فلسطين.وبذلك تكون شركة الاعتماد- CFI الشركة التاسعة في قائمة شركات الوساطة العاملة في بورصة فلسطين، والتي تقدم بمجملها العديد من الخدمات لجمهور المستثمرين في قطاع الأوراق المالية الفلسطيني باستخدام أحدث التقنيات والأدوات المتاحة، وعبر الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة العالية، في ظل رقابة مباشرة من قبل هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين.وفي تعليقه على انضمام الشركة الجديدة، عبر كمال عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً في ذات الوقت على كونها إضافة نوعية لخدمات الوساطة المالية في البورصة، وذلك انطلاقاً من الخبرة الإقليمية والعالمية الواسعة والممتدة لـ 25 عاماً، لشركة الاعتماد- CFI، حيث تضم مجموعة من الشركات المرخصة في كل من لندن، ولارنكا، وبيروت، وعمان، ودبي، وحالياً في فلسطين.وأشار إلى أن هذه الخبرة وما تقدمه الشركة من خدمات أصبحت ضرورة ملحة في السوق المالي الفلسطيني، وكمقدمة للخطوات اللاحقة التي تعمل عليها البورصة حالياً لتطوير السوق، حيث من المتوقع أن يشهد الأخير خلال الفترة القادمة نقلة كبيرة في مجال الأدوات المالية المتداولة والخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين.بدوره قال شريم: يسعدنا بأن يكون السوق الفلسطيني واحداً من مجموع الأسواق المستهدفة من قبل الشركة، خاصة لما يتمتع به من استقرار ونمو، إضافة للكثير من الفرص الواعدة، عبر قاعدة مستثمرين متعطشة إلى المزيد من الخدمات والأدوات المالية التي تتيح لهم تنمية مدخراتهم وأموالهم بطرق عصرية وحديثة.