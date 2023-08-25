شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ترعى فعاليات مسابقة "الشركة الطلابية 2023"





وأشارت قطينة إلى أن هذه المسابقة تقام سنوياً بمشاركة عدد من الطلاب، حيث جرت المنافسة هذا العام في لاختيار "أفضل شركة طلابية للعام 2023" بمشاركة 13شركة فيها ما يقارب 250 طالباً وطالبة من 7 محافظات من فئتي المدارس والجامعات والشركة الفائزة في اللقب لكل فئة ستمثل فلسطين في المسابقة الإقليمية لبرنامج الشركة الطلابية التي ستنظمها شبكة إنجاز العرب في دولة قطر هذا العام.

رام الله - دنيا الوطنقدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي رعايتها لفعاليات حفل مسابقة "الشركة الطلابية 2023"، والتي نظمتها مؤسسة إنجاز فلسطين، وذلك في قصر رام الله الثقافي لمدة يومين متتاليين بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية، حيث شاركت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في جناح مميز للشركة استمر خلال فعاليات الحفل.وتأتي هذه المسابقة ضمن برنامج "الشركة الطلابية" الذي تنفذه مؤسسة إنجاز سنوياً بمشاركة عدد من الطلاب من مختلف مدارس وجامعات الوطن، والتي تقوم فكرتها على قيام المشاركين في المسابقة بإنشاء شركاتهم الخاصة بكافة تفاصيلها الإدارية والتنفيذية والتسويقية تحت الإشراف المباشر لمستشاري القطاع الخاص الفلسطيني.وحول تقديم الرعاية، قال السيد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، "إن رعايتنا لفعاليات مسابقة "الشركة الطلابية 2023" تأتي في إطار التزامنا كشركة وطنية بدعم الأنشطة والمبادرات والمؤسسات التعليمية، وذلك إيماناً منا بطلابنا وطالباتنا وقدراتهم العالية"، مؤكداً، " شبابنا هم مستقبلنا، وتهيئة كل ما يلزم لتنمية وتطوير مواهبهم واكتشاف المخفي منها هي مسؤوليتنا، لذلك نحن ملتزمون بالتعاون مع كل ما من شأنه أن يخلق بيئة تعليمية محفزة تساهم في بناء جيل متميز ينهض بمجتمعنا ويطوره".وقدم الهندي شكره لمؤسسة إنجاز على هذا البرنامج الرائع "الشركة الطلابية" وحرصهم على تنفيذه سنوياً، الذي بدوره سيقدم تجربة مميزة للطلاب المشاركين ويسهم في تهيئهم لسوق العمل ودعمهم وتعزيز مهاراتهم من خلال ما سيكتسبونه من مهارات إدارية وتسويقية مختلفة بعد إنشاء شركاتهم الخاصة من خلال البرنامج.من جهتها، قدمت المدير العام لمؤسسة إنجاز فلسطين السيدة رانيا قطينة شكرها لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على دعمها الدائم لمؤسسة إنجاز فلسطين وطلابها، مضيفة بأن رعايتهم السنوية لمسابقة الشركة الطلابية والأنشطة المختلفة لمؤسسة إنجاز تعكس مدى التزام الشركة في دعم المبادرات الشبابية والتعليمية، وأكدت قطينة على مدى فاعلية هذه الشراكات بشكل كبير في دعم الطلاب وتحفيزهم ومساعدتهم في تحقيق إنجازاتهم وتطوير مهاراتهم بطرق جديدة ومبتكرة.