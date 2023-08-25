حماس تُوجه دعوة للمجتمع الدولي بشأن بن غفير وسموتريتش

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المجتمع الدولي إلى محاسبة قادة الاحتلال أمثال إيتمار بن غفير، وبتسلائيل سموتريتش، على مواقفهم العنصرية وسياسة التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني على أرضه.





وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "تصريحات بن غفير التي قال فيها إن حقه في التنقل في الضفة الغربية أهم من حق الفلسطينيين في التنقل فيها، والتي تضاف إلى غيرها من التصريحات العنصرية لحكومة الاحتلال الفاشية، ومنها ما ورد على لسان الوزير الإرهابي سموتريتش، والتي دعا فيها لإزالة بلدة حوّارة عن الخريطة؛ لهي استمرار لحملة التطهير العرقي التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني منذ العام 1948، على يد العصابات الصهيونية والمستوطنين المدعومين من سلطات الاحتلال الصهيوني الفاشي".





وأكدت أن شعبنا الفلسطيني متشبثٌ بأرضه، و"لن تفلح كل محاولات الاحتلال في اقتلاعه منها، ولن نسمح للصهاينة المستوطنين الغزاة بتمرير مشاريعهم، ولن يكون لجيش الاحتلال ومستوطنيه أيّ شرعية أو أمان على أرضنا المحتلة".





ودعت حماس المجتمع الدولي الذي أدان هذه التصريحات الفاشية والعنصرية، إلى "ترجمة هذه الإدانات إلى إجراءات عمليّة لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم بحقّ شعبنا الفلسطيني، وانتهاكهم لكل القوانين والأعراف الدولية".

رام الله - دنيا الوطن