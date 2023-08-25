شؤون فلسطينية

"أوقاف القدس" تدين اعتداء شرطة الاحتلال على المصلين في الأقصى

"أوقاف القدس" تدين اعتداء شرطة الاحتلال على المصلين في الأقصى
إصابات جراء اعتداء الاحتلال على المصلين في باب الأسباط
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة، وأسفر إصابة عدد منهم بجروح.

وأكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية، وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب، أن على إسرائيل احترام التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

وأشار إلى أن إسرائيل وحسب القانون الدولي لا تملك فرض أي قيود على دخول المسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الأقصى كافة، وتنظيم الدخول إليه.

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