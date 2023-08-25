دولي

بعد مقتل بريغوجين.. بوتين يصدر مرسوماً رئاسياً بشأن المجموعات المسلحة

بعد مقتل بريغوجين.. بوتين يصدر مرسوماً رئاسياً بشأن المجموعات المسلحة
فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
بعد يومين على الإعلان عن مقتل زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً بشأن المجموعات المسلحة.

ويلزم المرسوم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية، أداء قسم اليمين مثلما يفعل جنود الجيش.

 وبموجب نصّ المرسوم الذي نشره الموقع الالكتروني للحكومة الروسية، بات لزاما على هؤلاء العناصر التعهد بـ"الإخلاص" و"الوفاء" لروسيا، و"الامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين (الأعلى رتبة)". 

ويأتي هذا المرسوم بعد شهرين من تمرد فاغنر بقيادة بريغوجين على القيادة العسكرية الروسية. 

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت.

وقال الكرملين إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، ليس لها وجود قانوني رسمي.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي أن فاغنر موجودة باعتبارها مجموعة قدمت "إسهاما كبيرا" للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشاد "ببطولة" مقاتليها.

وبعد شهرين من قيادة بريغوجين لتمرد ضد قادة الجيش الروسي، تم الإعلان عن مقتله أمس الخميس، إثر تحطم طائرة كان على متنها، فيما أرسل بوتين تعازيه إلى أسرته.

 وقال بوتين إن "المعلومات الأولية" تشير إلى أن بريغوجين وكبار معاونيه في فاغنر قُتلوا جميعا وأثنى على بريغوجين، لكنه قال أيضا إنه اقترف بعض "الأخطاء الفادحة".

وأشار بعض الساسة والمعلقين الغربيين، دون تقديم أدلة، إلى أن بوتين أمر بقتل بريغوجين عقابا له على التمرد الذي قام به في 23 و24 حزيران/يونيو ضد القيادة العسكرية الروسية والذي كان يشكل أيضا أكبر تحد يواجهه بوتين منذ توليه السلطة في 1999.

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