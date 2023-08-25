حماس تُدين قرار بريطانيا الوقوف ضد عرض مسألة الاحتلال لفلسطين على محكمة العدل العليا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، قرار الحكومة البريطانية الوقوف ضد عرض مسألة الاحتلال لفلسطين على محكمة العدل الدولية وندعوها إلى التراجع عن دعمها للاحتلال والتغطية على جرائمه.





وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ندين في حركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار بريطانيا، الوقوف ضد حكمٍ لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وتقديمها لرأي يُعارِض مبدأ تقديم الحالة أمام المحكمة الدولية، في استمرار للسياسات البريطانيّة الداعمة للاحتلال، والتنكّر لحقوق شعبنا الفلسطيني، بدءاً من إصدار وعد بلفور المشؤوم، الذي منح الاحتلال مشروعية مزعومة على أراضينا المحتلة، وليس انتهاءً بتغاضي الحكومات البريطانية، عن جرائم الاحتلال الفاشي، وجيشه ومستوطنيه بحق شعبنا وأطفالنا وأرضنا ومقدّساتنا".





وأضافت بأن "الموقف البريطاني يناقض قيم العدالة والحق؛ بتكبيله يد العدالة الدولية عن لجم جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية".





وتابعت حماس: "في هذا الصدد فإننا ندعو بريطانيا والمجتمع الدولي، إلى التوقّف عن العبث بالقانون الدولي والإنساني والكيل بمكيالين، وتحمّل مسؤوليتهم بإنهاء الاحتلال الصهيوني، ومحاسبة قادته على جرائمهم، ورفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني الأعزل ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير".

رام الله - دنيا الوطن