فتح: تصريحات بن غفير تعبّر عن السلوك العنصري والإرهابي للحكومة الإسرائيلية

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح، اليوم الجمعة، إن حكومة الاحتلال تشن عدواناً متصاعداً على شعبنا.





وأضافت على لسان المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، بأن تصريحات المتطرف بن غفير بفرض قيود إضافية على حرية تنقل أصحاب هذه البلاد، "تعبّر عن السلوك العنصري والإرهابي لهذه الحكومة".





وأكدت بأن "تحويل مدننا وبلداتنا إلى سجون كبيرة، معناه الدفع لمواجهة جماعية بن غفير وأركان حكومة التطرف من يتحمل تبعاتها".





وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني مصر على الصمود والكفاح والموجهة ولن يخضع أو يستكين حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

رام الله - دنيا الوطن