المحكمة العليا في هولندا: لا مجال لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل





ووفق ما نقلت القناة، فإنه "لا مجال لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل ومن ينوب عنها أمام محاكم أجنبية"



بدورها، باركت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار.





وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن المحكمة العليا في هولندا، التي نظرت دعوى ضد غانتس، وقائد القوات الجوية السابق في الجيش، أمير إيشيل، بسبب العدوان على قطاع غزة، رفضت الاستئناف وحكمت بأنه "يحق لهما التمتع بالحصانة".