دولي

المحكمة العليا في هولندا: لا مجال لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل

المحكمة العليا في هولندا: لا مجال لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل
المحكمة العليا في هولندا
رام الله - دنيا الوطن
رفضت محكمة هولندية دعوى قضائية رفعت، ضد وزير جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، ومسؤول عسكري إسرائيلي سابق، على خلفية جرائم ارتكبها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن المحكمة العليا في هولندا، التي نظرت دعوى ضد غانتس، وقائد القوات الجوية السابق في الجيش، أمير إيشيل، بسبب العدوان على قطاع غزة، رفضت الاستئناف وحكمت بأنه "يحق لهما التمتع بالحصانة".

ووفق ما نقلت القناة، فإنه "لا مجال لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل ومن ينوب عنها أمام محاكم أجنبية" 

بدورها، باركت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار.

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