الاحتلال يقمع مسيرة بيت دجن ويعتدي على صحفي شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس، التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية، واعتدت على صحفي.وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، واعتدت بالضرب على الصحفي محمد أبو ثابت خلال تغطيته المسيرة.وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.