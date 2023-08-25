هيئة الأسرى تستنكر المماطلة والتسويف المتعمد الذى يتعرض له الأسير الحلبى





وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الذى أصبح شغله الشاغل وهمه الأوحد أن يبرهن فقط أنه أداة طيعه وذراع لأجهزة الأمن والمخابرات الاحتلالية التى تحارب الأسرى الفلسطينيين وتكرس منظومه الاحتلال من خلال حاله هيمنتها الاجراميه وتبنى توجهات حكومه المستوطنين والمتطرفين العنصريه .

رام الله - دنيا الوطناستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية حالة الاستهداف المتواصل التى يتعرض لها الأسير المهندس محمد الحلبي من قبل قضاء دوله الاحتلال.