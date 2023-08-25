إصابات بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الاسبوعية









رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا في مختلف محافظات الوطن.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود اقتحموا البلدة و أطلقوا قنابل الغاز بكثافة باتجاه المشاركين في المسيرة مما ادى لوقوع عشرات حالات الاختناق التي عولجت ميدانيا.وأوضح أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال وعشرات الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وزجاجات الطلاء فيما رد الجنود باطلاق الرصاص الحي لتغطية هروبهم دون وقوع إصابات.وانطلقت المسيرة كعادتها بعد أداء المواطنين لصلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.