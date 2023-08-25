شؤون فلسطينية

الهباش: المحكمة الشرعية العليا تحكم بمنع وحرمة الاعتداء على مقبرة الشجاعية أياً كان السبب

الهباش: المحكمة الشرعية العليا تحكم بمنع وحرمة الاعتداء على مقبرة الشجاعية أياً كان السبب
من مكان مقبرة الشجاعية شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ان المحكمة العليا الشرعية
وهي أعلى هيئة شرعية قضائية في دولة فلسطين، أصدرت حكماً مسبباً واضحاً بيناً صادعاً بالحق يوم أمس بـ "منع وحرمة الاعتداء على مقبرة الشجاعية بقطاع غزة أياً كان السبب وأياً كانت الذريعة أياً كان المبرر، ووقف أي مخططات لتجريفها وإقامة أية مشاريع عليها".

وصدر عن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، قرار بنقل مقبرة الشجاعية وإقامة مدارس على أرضها، وذلك "استجابة لمطالبات من عدة أطراف نظراً للزيادة السكانية العالية في الحي واكتظاظ المدارس بالطلاب، وبعد اجتماع مع هيئة المخاتير والأعيان في الحي ورابطة أهالي الشجاعية"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وحذر الهباش خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بمسجد فاطمة الزهراء في مدينة البيرة، أية جهة من الإقدام على هذا، مضيفاً "أننا سنحاسبهم على ذلك دنيا قبل أن يحاسبهم الله في الآخرة".

وأكد أن "أمواتنا هم أمانة في أعناقنا بذكراهم ومقابرهم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، ومن العيب أن يقدم أحد على ذلك".

وأضاف الهباش: أن "السلطة القائمة بالحكم غصباً في قطاع غزة تريد أن تهدم جزءاً من مقبرة تاريخية في حي الشجاعية بقطاع غزة لتقيم عليها مبنى".

وأضاف: أن "هذه المقبرة التي يعتزمون هدمها فيها عدد كبير من قبور الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن قضايا شعبنا على مدار 70 عاماً مضت من نضال شعبنا، مضيفاً أنهم بذلك يقدمون ذريعة للاحتلال بهدم المقابر أسوة بما يفعلون هم بقطاع غزة".

وأكد الهباش أن هذا الحكم يشمل جميع المقابر في فلسطين حيث سبق أن تم تقديم طلب إذن شرعي لدى المحكمة العليا الشرعية، من قبل إحدى بلديات الضفة الغربية للتصرف بجزء من مقبرة قديمة لم يتم الدفن بها منذ 40 عاماً لإقامة موقف سيارات على جزء منها، فأصدرت حكماً شرعياً بالمنع وتم رد القضية ومنع التصرف بأي جزء من المقبرة، لأن المقابر لها حرمتها وستبقى شاهدة على تجذرنا بأرضنا .

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