شؤون فلسطينية

حماس: الاحتلال سيدفع الثمن غاليًا جراء اعتدائه على المصلين

حماس: الاحتلال سيدفع الثمن غاليًا جراء اعتدائه على المصلين
إصابات جراء اعتداء الاحتلال على المصلين في باب الأسباط
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، اليوم الجمعة، أن اعتداء الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط هو اعتداء خطير وهو دليل على وحشيته ونازيته وعدوانه على دور العبادة والمصلين.

وبين في تصريح صحفي، أن "هذا الاعتداء هو نتيجة استهداف الحكومة الفاشية للاحتلال بشكل مباشر لمن يريد أن يصلي بالمسجد الأقصى من المسلمين، في الوقت الذي تسمحُ به لليهود بتدنيس الأقصى".

وشدد على أن الحرب الدينية التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة باتت معالمها تتضح أكثر وأكثر من خلال العدوان الوحشي على المصلين مدفوعة بكل الإجرام المتأصل في داخلها.

ونوّه إلى أن الشعب الفلسطيني سيجعل الاحتلال يدفع الثمن غاليًا ويلقنه الدروس جراء هذا العدوان الفاشي.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول الأقصى المبارك والتصدّي لعدوان الاحتلال، مؤكدًا أن الأيام ستثبت للاحتلال عظيم جرمه باعتدائه على المصلين في ساحات الأقصى.

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