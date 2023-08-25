الشرطة تقبض على مطلوب بتهم تجارة المخدرات وإطلاق النار في الخليل

رام الله - دنيا الوطنتمكنت شرطة المباحث العامة اليوم وخلال كمين محكم من إلقاء القبض على أحد المطلوبين الخطرين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن هذا المطلوب كان قد تمكن من الفرار من مديرية الشرطة قبل عدة شهور وهو مطلوب بتهم تجارة المخدرات وحيازة السلاح وإطلاق النار، حيث تم القبض عليه بعد ورود معلومات تؤكد وجوده في بلدة الظاهرية.وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.