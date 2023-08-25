شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في جنين

الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، بلدات وقرى في محافظة جنين.

وأفادت مصادر  محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، وقرى: رمانة، وتعنك، وزبوبا، وعانين، وشنت حملة تفتيش واسعة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد، وعرابة، وجبع، وعجة، وكفيرت، وعلى شارع جنين – نابلس، ونصبت عدة حواجز عسكرية.

وفي السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، موقع مستوطنة 'ترسلة' المخلاة جنوب جنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، ومارسوا أعمال عربدة في المنطقة، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل المحاذية للموقع  بالقرب من بلدة جبع.

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