شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل حصار عقربا جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي

الاحتلال يواصل حصار عقربا جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الاحتلال إجراءاته الأمنية المشددة وحصاره لبلدة عقربا جنوب شرق نابلس لليوم السادس تواليًا، بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق النّار في حوارة قبل أيام والتي أدت لمقتل مستوطنَين. 

وضمن الإجراءات الأمنية المشددة أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع مداخل بلدة عقربا، والطرق التي تربطها بالقرى. 

وواصلت قوات الاحتلال التضييق على أهالي حوارة وإجبارهم على إغلاق المحال التجارية. 

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في البلدة حيث حوّلت مدخل حوارة الرئيسي إلى ثكنةٍ عسكريةٍ. 

ومنذ اليوم الأول للحصار، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيطٍ واسعة في البلدة والبلدات المجاورة. 

ويوم السبت الماضي، قُتل مستوطنان، بعملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بمسدس من مسافة صفر، قرب حاجز "حوارة" العسكري، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية، ثم انسحب من المكان.

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