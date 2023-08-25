الاحتلال يستهدف مزارعين ورعاة أغنام شرق غزة

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مزارعين ورعاة أغنام بالرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، شرق مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب عدد من المزارعين ورعاة الأغنام شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة المكان.وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين والمواطنين الذين يقتربون من المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع بالرصاص.