شؤون فلسطينية

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي
جانب من صلاة الفجر في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى آلاف المصلين صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجدي الأقصى المبارك والإبراهيمي الشريف في الخليل، ضمن حملة الفجر العظيم، رغم تشديدات الاحتلال.

وأمّ آلاف المصلين باحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، داخل المصليات المسقوفة وفي باحات المسجد، مؤكدين رفض انتهاكات الاحتلال ومحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد.

وشهدت باحات الأقصى بعد صلاة الفجر حلقات الذكر والصلاة، وتقديم الضيافة من مشروبات ساخنة وإفطارات الجماعية.

وشهدت مدينة القدس والحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة وأبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى تشديدات عسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي والتدقيق في هويات المواطنين.

كما لبى مئات المواطنين في الخليل، دعوات إحياء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي والذي شهد توافدا من أبناء المدينة والبلدات والقرى المجاورة.

وأدى المواطنون صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي في ظل تضييقات كبيرة وحصار الاحتلال للمسجد بالبوابات الإلكترونية والتفتيش الدقيق للمصلين.

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