دولي

الاحتلال يقرر استئناف العمل بمشروع التوربينات الهوائية بالجولان

الاحتلال يقرر استئناف العمل بمشروع التوربينات الهوائية بالجولان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تستأنف السلطات الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، أعمال بناء مشروع توربينات الرياح شمال هضبة الجولان بعد فشل كافة مساعي التسوية التي شارك فيها مسؤولون في مكتب نتنياهو، مع أبناء الطائفة الدرزية في الجولان.

وكشفت هيئة البث العام الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن نتنياهو، وجه الحكومة لاستئناف العمل بالمشروع من جديد، في مرحلة أولية لبناء ثمانية توربينات هوائية تعتبرها بعيدة عن القرى الدرزية، منعًا لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين يعارضون بناء توربينات الرياح على أراضيهم وتمثل خطرًا بيئيًّا على المنطقة.

وسبق أن تصدى الدروز في الجولان للمشروع، واندلعت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية حينها، ما استدعى الحكومة وقف العمل بالمشروع لحين تقرير وجهات النظر وإيجاد حل مرضٍّ للطرفين من خلال الجلسات والمداولات.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقرر استئناف العمل بمشروع التوربينات الهوائية بالجولان

الاحتلال يقرر استئناف العمل بمشروع التوربينات الهوائية بالجولان

إدانة أمريكية لتصريحات بن غفير الأخيرة وتصفها بالتحريضية

إدانة أمريكية لتصريحات بن غفير الأخيرة وتصفها بالتحريضية

حدث تاريخي.. ترامب يسلم نفسه للسلطات الأميركية

حدث تاريخي.. ترامب يسلم نفسه للسلطات الأميركية

زلزال يضرب قرب سواحل اليابان

زلزال يضرب قرب سواحل اليابان

بوتين يعقب على حادثة مصرع قائد قوات (فاغنر)

بوتين يعقب على حادثة مصرع قائد قوات (فاغنر)

هآرتس: إسرائيل هاجمت سوريا 25 مرة منذ بداية العام الجاري

هآرتس: إسرائيل هاجمت سوريا 25 مرة منذ بداية العام الجاري

صورة.. شاباك يعتقل أربعة من فلسطينيي 48 بزعم &quot;صلتهم بحزب الله&quot;

صورة.. شاباك يعتقل أربعة من فلسطينيي 48 بزعم "صلتهم بحزب الله"

هل زُرعت عبوة ناسفة في طائرة قائد فاغنر؟

هل زُرعت عبوة ناسفة في طائرة قائد فاغنر؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إطلاق نار يستهدف الاحتلال في نابلس وطولكرم ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

إطلاق نار يستهدف الاحتلال في نابلس وطولكرم ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

أبو هولي يرحب باسقاط قضية رفعت ضد منظمة التحرير والسلطة في الولايات المتحدة

أبو هولي يرحب باسقاط قضية رفعت ضد منظمة التحرير والسلطة في الولايات المتحدة

المالكي ونظيره التركماني يرأسان جلسة مشاورات سياسية

المالكي ونظيره التركماني يرأسان جلسة مشاورات سياسية

اطلاق حملة دولية لاسناد وكالة (أونروا)

اطلاق حملة دولية لاسناد وكالة (أونروا)

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول &quot;إئتلاف جمعيات كبار السن&quot;

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول "إئتلاف جمعيات كبار السن"

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

منوعات

صورة: ياسمين صبري تكشف عن هوايتها المخفية

صورة: ياسمين صبري تكشف عن هوايتها المخفية

جوري بكر توجّه لجمهورها رسالة غامضة.. ماذا قالت؟

جوري بكر توجّه لجمهورها رسالة غامضة.. ماذا قالت؟

بالصور: درة تستعرض أنوثتها بفستان جريء على شاطئ البحر

بالصور: درة تستعرض أنوثتها بفستان جريء على شاطئ البحر

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

عربي

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية

الأردن يُصدر 6000 جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي

الأردن يُصدر 6000 جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر

السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان

السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان