الاحتلال يقرر استئناف العمل بمشروع التوربينات الهوائية بالجولان

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تستأنف السلطات الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، أعمال بناء مشروع توربينات الرياح شمال هضبة الجولان بعد فشل كافة مساعي التسوية التي شارك فيها مسؤولون في مكتب نتنياهو، مع أبناء الطائفة الدرزية في الجولان.وكشفت هيئة البث العام الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن نتنياهو، وجه الحكومة لاستئناف العمل بالمشروع من جديد، في مرحلة أولية لبناء ثمانية توربينات هوائية تعتبرها بعيدة عن القرى الدرزية، منعًا لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين يعارضون بناء توربينات الرياح على أراضيهم وتمثل خطرًا بيئيًّا على المنطقة.وسبق أن تصدى الدروز في الجولان للمشروع، واندلعت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية حينها، ما استدعى الحكومة وقف العمل بالمشروع لحين تقرير وجهات النظر وإيجاد حل مرضٍّ للطرفين من خلال الجلسات والمداولات.