شؤون فلسطينية

إطلاق نار يستهدف الاحتلال في نابلس وطولكرم ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

إطلاق نار يستهدف الاحتلال في نابلس وطولكرم ومواجهات في عدة مناطق بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بالضفة الغربية تخللها اعتقالات ومواجهات واشتباكات الليلة وفجر اليوم الجمعة.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "بيت حيفر" قرب مدينة طولكرم، كما استهدفوا النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في مدينة نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة الخليل، حيث انتشرت في العديد من المناطق.

وألقى الشبان قنبلة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال عند مدخل بيت أمر شمال الخليل.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة نعلين غرب رام الله.

واندلعت النيران في معسكر "جبعوت" المقام على أراضي بلدة نحالين في بيت لحم؛ جراء استهدافه بزجاجات حارقة.

أخبار ذات صلة

إطلاق نار يستهدف الاحتلال في نابلس وطولكرم ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

إطلاق نار يستهدف الاحتلال في نابلس وطولكرم ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

الاحتلال يعتقل والد الشهيد معتز الخواجا من رام الله

الاحتلال يعتقل والد الشهيد معتز الخواجا من رام الله

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة الجمعة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة الجمعة

الدولار يعاود الارتفاع مقابل الشيكل.. أسعار الصرف صباح الجمعة

الدولار يعاود الارتفاع مقابل الشيكل.. أسعار الصرف صباح الجمعة

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة وتحسن ملموس للأجواء

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة وتحسن ملموس للأجواء

أبو هولي يرحب باسقاط قضية رفعت ضد منظمة التحرير والسلطة في الولايات المتحدة

أبو هولي يرحب باسقاط قضية رفعت ضد منظمة التحرير والسلطة في الولايات المتحدة

المالكي ونظيره التركماني يرأسان جلسة مشاورات سياسية

المالكي ونظيره التركماني يرأسان جلسة مشاورات سياسية

اطلاق حملة دولية لاسناد وكالة (أونروا)

اطلاق حملة دولية لاسناد وكالة (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إطلاق نار يستهدف الاحتلال في نابلس وطولكرم ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

إطلاق نار يستهدف الاحتلال في نابلس وطولكرم ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

أبو هولي يرحب باسقاط قضية رفعت ضد منظمة التحرير والسلطة في الولايات المتحدة

أبو هولي يرحب باسقاط قضية رفعت ضد منظمة التحرير والسلطة في الولايات المتحدة

المالكي ونظيره التركماني يرأسان جلسة مشاورات سياسية

المالكي ونظيره التركماني يرأسان جلسة مشاورات سياسية

اطلاق حملة دولية لاسناد وكالة (أونروا)

اطلاق حملة دولية لاسناد وكالة (أونروا)

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول &quot;إئتلاف جمعيات كبار السن&quot;

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول "إئتلاف جمعيات كبار السن"

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

منوعات

صورة: ياسمين صبري تكشف عن هوايتها المخفية

صورة: ياسمين صبري تكشف عن هوايتها المخفية

جوري بكر توجّه لجمهورها رسالة غامضة.. ماذا قالت؟

جوري بكر توجّه لجمهورها رسالة غامضة.. ماذا قالت؟

بالصور: درة تستعرض أنوثتها بفستان جريء على شاطئ البحر

بالصور: درة تستعرض أنوثتها بفستان جريء على شاطئ البحر

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

عربي

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية

الأردن يُصدر 6000 جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي

الأردن يُصدر 6000 جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر

السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان

السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان