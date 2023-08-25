إطلاق نار يستهدف الاحتلال في نابلس وطولكرم ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بالضفة الغربية تخللها اعتقالات ومواجهات واشتباكات الليلة وفجر اليوم الجمعة.وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "بيت حيفر" قرب مدينة طولكرم، كما استهدفوا النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في مدينة نابلس.واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة الخليل، حيث انتشرت في العديد من المناطق.وألقى الشبان قنبلة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال عند مدخل بيت أمر شمال الخليل.وأشعل الشبان الإطارات المطاطية خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة نعلين غرب رام الله.واندلعت النيران في معسكر "جبعوت" المقام على أراضي بلدة نحالين في بيت لحم؛ جراء استهدافه بزجاجات حارقة.